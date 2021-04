Stinchi (Microsoft) “Con la pandemia la tecnologia ha preso piede”

(Di mercoledì 28 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Il cloud oggi è sicuramente una delle maggiori espressioni della. Infatti sta cambiando le modalità con cui noi interagiamo con le persone”. Lo ha detto, in un’intervista all’Italpress, Stefano, direttore della Divisone Pubblica amminstrazione diItalia. “Durante la, in molti grazie a queste nuove tecnologie si sono trovati liberi di operare. La tolleranza al rischio dei politici si è molto alzata nel periodo dell’emergenza e quindi si è accettato di innovare e sperimentare cose nuove”, ha spiegato. “Come dice il nostro Ceo Satya Nadella, in poche settimane abbiamo visto la trasformazione di mesi. All’interno della pubblica amministrazione – ha continuato il direttore della divisione PA di– vi è stata la ...

