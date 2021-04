Si filma su Snapchat mentre uccide il suo cane: arrestato (Di mercoledì 28 aprile 2021) Un 19enne californiano è a processo per un video postato due mesi fa su Snapchat. Il contenuto del video è orripilante: l’uccisione di un cane. Il 19enne incriminato si chiama Angel Ramos-Corrales, e vive a Riverside, nel sud del Golden State. Il ragazzo, evidentemente disturbato, ha ripreso il suo cucciolo di chihuahua, canelo, sanguinante. Nel video, del quale risparmieremo i particolari, Ramos infierisce sulla bestiola ormai in fin di vita. Il suo coinquilino piange nella stanza accanto, in preda a singhiozzi e un pianto convulso, sconvolto e spaventato da tanta violenza. Indignati, ovviamente, tutti gli utenti di Snapchat. Ed è stato proprio uno dei suoi followers a denunciare alla polizia l’accaduto. La polizia si è dunque recata a casa del 19enne per chiedergli come fosse morto il ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 28 aprile 2021) Un 19enne californiano è a processo per un video postato due mesi fa su. Il contenuto del video è orripilante: l’uccisione di un. Il 19enne incriminato si chiama Angel Ramos-Corrales, e vive a Riverside, nel sud del Golden State. Il ragazzo, evidentemente disturbato, ha ripreso il suo cucciolo di chihuahua,lo, sanguinante. Nel video, del quale risparmieremo i particolari, Ramos infierisce sulla bestiola ormai in fin di vita. Il suo coinquilino piange nella stanza accanto, in preda a singhiozzi e un pianto convulso, sconvolto e spaventato da tanta violenza. Indignati, ovviamente, tutti gli utenti di. Ed è stato proprio uno dei suoi followers a denunciare alla polizia l’accaduto. La polizia si è dunque recata a casa del 19enne per chiedergli come fosse morto il ...

Advertising

CrisciGloria : Si filma mentre ammazza il suo cane. Poi posta il video su Snapchat - LPincia : RT @ilgiornale: Per quel video su Snapchat, un 19enne californiano è a processo per violenze su animali e rischia fino a 7 anni di carcere… - Tullia01 : RT @ilgiornale: Per quel video su Snapchat, un 19enne californiano è a processo per violenze su animali e rischia fino a 7 anni di carcere… - morettweet : RT @ilgiornale: Per quel video su Snapchat, un 19enne californiano è a processo per violenze su animali e rischia fino a 7 anni di carcere… - ilgiornale : Per quel video su Snapchat, un 19enne californiano è a processo per violenze su animali e rischia fino a 7 anni di… -