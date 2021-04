Running, domenica 2 maggio a Molfetta gli assoluti sui 10.000 metri (Di mercoledì 28 aprile 2021) domenica 2 maggio si svolgeranno a Molfetta (Bari), nell’impianto di atletica dedicato a Mario Saverio Cozzoli, i Campionati Italiani assoluti e promesse sui 10.000 metri. Favorito d’obbligo Iliass Aouani, atleta italiano di origini marocchine, attualmente residente a Ferrara e tesserato per l’Atletica Casone Noceto. Allievo di Massimo Magnani e laureato in Ingegneria civile negli Sati Uniti, Aouani è salito agli onori delle cronache nelle ultime settimane: a fine marzo ha infatti conquistato il tricolore di cross a Campi Bisenzio (Firenze), mentre lo scorso 18 aprile ha corso a Rubiera i 10.000 metri in 27’52’’98, diventando così il terzo italiano capace di abbattere il muro dei 28’ negli ultimi 18 anni. Tra gli altri pretendenti al successo finale, spicca il nome dell’alfiere delle ... Leggi su sportface (Di mercoledì 28 aprile 2021)si svolgeranno a(Bari), nell’impianto di atletica dedicato a Mario Saverio Cozzoli, i Campionati Italianie promesse sui 10.000. Favorito d’obbligo Iliass Aouani, atleta italiano di origini marocchine, attualmente residente a Ferrara e tesserato per l’Atletica Casone Noceto. Allievo di Massimo Magnani e laureato in Ingegneria civile negli Sati Uniti, Aouani è salito agli onori delle cronache nelle ultime settimane: a fine marzo ha infatti conquistato il tricolore di cross a Campi Bisenzio (Firenze), mentre lo scorso 18 aprile ha corso a Rubiera i 10.000in 27’52’’98, diventando così il terzo italiano capace di abbattere il muro dei 28’ negli ultimi 18 anni. Tra gli altri pretendenti al successo finale, spicca il nome dell’alfiere delle ...

