Recovery | Tinagli | ' sia priorità di tutti | senza litigare su un numero'

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Roma, 28 apr (Adnkronos) - Ilplan è "una iniezione di investimenti straordinaria" e "ladovrebbe essere quella di lavorare da subito sugli investimenti, sulla semplificazione, sulla realizzazione di opere. Dovrebbe essere ladi, questa opportunità è epocale". Lo ha detto Irenea Omnibus, su La7. "Più chesu una cifra dovremmo rimboccarci le maniche per lavorare sull'implementazione degli investimenti, per creare le condizioni perchè vengano realizzati in tempi brevi", ha sottolineato l'europarlamentare e vice segretaria del Pd.