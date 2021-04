Orrore a Kabul | urla perdono e si dice pentita ma il talebano continua a frustarla | ha usato il cellulare

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 28 aprile 2021): una donna viene brutalmente frustata da unper averilin una telefonata intercorsa con un uomo. Succede ancora, in un remoto angolo di mondo notissimo alle cronache di tutti i giorni per conflitti bellici e scene dioscurantista quotidiano. Ancora un altro scempio su una donna. Un ennesima punizione islamica che desta sconcerto e indignazione nel mondo. Un video postato su Youtube e dopo poco rimosso e oscurato, ha fatto in tempo ad essere visto da molti utenti: compreso chi scrive. Le immagini, come è facile immaginare, sono raccapriccianti: ritraggono una donna in burka di cui non si riescono a scorgere neppure gli occhi, chiusi in una smorfia di dolore costante. Donna frustata dalper aver ...