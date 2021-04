Operazione “ALCANTARA” | sgominata due clan distributori di droga

(Di mercoledì 28 aprile 2021)”: sgominati dueche distribuivanonella zona di Taormina Giardini Naxos applicati 26 arresti durante l’” nel corso della notte, i Carabinieri del Comando Provinciale di Messina hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Messina su richiesta della Procura della

Dall'emerge inoltre uno spaccato che già era noto agli investigatori: "Emerge un quadro - ha concluso Raffa - che sospettavano: quella zona non è soltanto un paradiso per le ...... la prima nel territorio di Gaggi (ME) e nella valle dell', la seconda a Giardini Naxos e ... L'attuata nel corso della notte ha impegnato circa 200 uomini del Comando Provinciale di ...Vasta operazione dei Carabinieri del Comando provinciale di Messina che la notte scorsa hanno arrestato 26 persone nell'ambito dell'operazione Alcantara.Droga nei locali notturni di Taormina, nota località turistica sul versante ionico della provincia di Messina. Nella notte i carabinieri del comando ...