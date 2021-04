Martina Rossi, condannati gli imputati. I genitori in lacrime: la sentenza lo dice, è stata uccisa (Di mercoledì 28 aprile 2021) Il dolore si è sciolto in un pianto di commozione che ha rigato il viso provato dei genitori di Martina Rossi, la studentessa genovese di 20 anni precipitata la notte del 3 agosto 2011 dal sesto piano di un albergo a Palma di Maiorca, dove era in vacanza con le amiche. Bruno Rossi e Franca Murialdo, dopo aver assistito alla lettura della sentenza della Corte d’Appello di Firenze, alla pronuncia del verdetto di condanna nei confronti dei due imputati si sono abbandonati a lacrime di dolore e di liberazione. Martina Rossi, arriva la sentenza: i due imputati condannati a 3 anni di reclusione La sentenza, in cui il papà della vittima, Bruno Rossi, e la ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 28 aprile 2021) Il dolore si è sciolto in un pianto di commozione che ha rigato il viso provato deidi, la studentessa genovese di 20 anni precipitata la notte del 3 agosto 2011 dal sesto piano di un albergo a Palma di Maiorca, dove era in vacanza con le amiche. Brunoe Franca Murialdo, dopo aver assistito alla lettura delladella Corte d’Appello di Firenze, alla pronuncia del verdetto di condanna nei confronti dei duesi sono abbandonati adi dolore e di liberazione., arriva la: i duea 3 anni di reclusione La, in cui il papà della vittima, Bruno, e la ...

