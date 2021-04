Lega - FI, no mozioni inutili, subito comm.inchiesta su pandemia (Di mercoledì 28 aprile 2021) "Il centrodestra di governo ha fiducia in Mario Draghi: non cederà alle provocazioni di chi sogna un esecutivo tutto tasse e sbarchi a trazione Pd - 5Stelle - si legge in una nota di Lega - FI - Con ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 28 aprile 2021) "Il centrodestra di governo ha fiducia in Mario Draghi: non cederà alle provocazioni di chi sogna un esecutivo tutto tasse e sbarchi a trazione Pd - 5Stelle - si legge in una nota di- FI - Con ...

Advertising

GHERARDIMAURO1 : RT @tg2rai: #Politico, al #Senato 3 mozioni di sfiducia a @robersperanza . @GiorgiaMeloni: 'Simbolo di fallimento'. Il ministro: 'Non si fa… - tg2rai : #Politico, al #Senato 3 mozioni di sfiducia a @robersperanza . @GiorgiaMeloni: 'Simbolo di fallimento'. Il ministro… - iconanews : Lega-FI, no mozioni inutili, subito comm.inchiesta su pandemia - salvini_giacomo : Il capogruppo della Lega in Senato Massimiliano Romeo attacca Fratelli d’Italia sulla mozione di sfiducia a Speranz… - Agenparl : COVID, LEGA-FI: NO A MOZIONI INUTILI, SUBITO COMMISSIONE DI INCHIESTA SULLA PANDEMIA - -