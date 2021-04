La libertà è un attimo (Di mercoledì 28 aprile 2021) Attimi fuggenti Sono libera per definizione, perché mi chiamo Libre. Ma lo sono anche per tradizione, perché il mio fondatore, il cui nome è impresso sulla cassandra che indosso, Yves Saint Laurent, è stato l’uomo libero per eccellenza, l’uomo che sapeva vivere senza limiti, sempre pronto a sperimentare senza alcun vincolo, varcando ogni confine. Impavidamente sicuro di sé. L’uomo che sosteneva che la libertà fosse essere liberi di essere liberi. Di vivere ogni cosa sulla propria pelle. Di brillare di autostima. E libera lo sono soprattutto nell’essenza. È questa sensazione che voglio lasciare e diffondere nell’anima delle donne. La donna che mi indossa deve voler ampliare i confini della sua forza, della sua femminilità, della sua unicità. Per questo i due nasi che mi hanno creato, Anne Flipo e Carlos Benaïm, hanno voluto fondere in me due aspetti che generano tensione vitale, quello femminile e quello maschile, rimodellandomi in modo più trasparente, limpido e sincero rispetto all’eau de parfum. Così sono un’eau de toilette quasi tattile, dalla sensualità fresca, luminosa, che mi rende quanto mai frizzante e avvolgente. Tagliente come l’originale, ma con una nota più snella e intima. Sono emozione piuttosto che azione. Entro piano piano nel cuore delle donne attraverso un accordo di tè bianco puro, leggero, e una freschissima lavanda Diva, per poi impormi con un’ardente assoluta di fiore d’arancio, gelsomino, mughetto e vaniglia Bourbon del Madagascar. Sono la carezza del sole e la freschezza dell’acqua. Una fusione sexy di profumo e di pelle nuda, che esprime l’odierna esigenza di maggiore trasparenza e di legami umani. Perché oggi più che mai la libertà è importante. Un richiamo personale, emotivo, intimo. Più che uno stato d’animo, un modo di vivere, di percepire tutto sulla pelle, di riconoscere a pieno chi siamo, le nostre emozioni, i nostri pensieri. Sono una fragranza libera per donne libere. L’articolo è tratto dal numero di Vanity Fair num. 18-19 del 12 maggio 2021Modella: Fotini Peluso, Foto: Maki Galiberti, Servizio: Fabio Finazzi Hair: Davide Andena using Tecni.Art Transformer Lotion, Make up: Valter Gazzano using Touche Éclat Le Teint YSL Beauty e Mascara Radical YSL Beauty Leggi su vanityfair (Di mercoledì 28 aprile 2021) Attimi fuggenti Sono libera per definizione, perché mi chiamo Libre. Ma lo sono anche per tradizione, perché il mio fondatore, il cui nome è impresso sulla cassandra che indosso, Yves Saint Laurent, è stato l’uomo libero per eccellenza, l’uomo che sapeva vivere senza limiti, sempre pronto a sperimentare senza alcun vincolo, varcando ogni confine. Impavidamente sicuro di sé. L’uomo che sosteneva che la libertà fosse essere liberi di essere liberi. Di vivere ogni cosa sulla propria pelle. Di brillare di autostima. E libera lo sono soprattutto nell’essenza. È questa sensazione che voglio lasciare e diffondere nell’anima delle donne. La donna che mi indossa deve voler ampliare i confini della sua forza, della sua femminilità, della sua unicità. Per questo i due nasi che mi hanno creato, Anne Flipo e Carlos Benaïm, hanno voluto fondere in me due aspetti che generano tensione vitale, quello femminile e quello maschile, rimodellandomi in modo più trasparente, limpido e sincero rispetto all’eau de parfum. Così sono un’eau de toilette quasi tattile, dalla sensualità fresca, luminosa, che mi rende quanto mai frizzante e avvolgente. Tagliente come l’originale, ma con una nota più snella e intima. Sono emozione piuttosto che azione. Entro piano piano nel cuore delle donne attraverso un accordo di tè bianco puro, leggero, e una freschissima lavanda Diva, per poi impormi con un’ardente assoluta di fiore d’arancio, gelsomino, mughetto e vaniglia Bourbon del Madagascar. Sono la carezza del sole e la freschezza dell’acqua. Una fusione sexy di profumo e di pelle nuda, che esprime l’odierna esigenza di maggiore trasparenza e di legami umani. Perché oggi più che mai la libertà è importante. Un richiamo personale, emotivo, intimo. Più che uno stato d’animo, un modo di vivere, di percepire tutto sulla pelle, di riconoscere a pieno chi siamo, le nostre emozioni, i nostri pensieri. Sono una fragranza libera per donne libere. L’articolo è tratto dal numero di Vanity Fair num. 18-19 del 12 maggio 2021Modella: Fotini Peluso, Foto: Maki Galiberti, Servizio: Fabio Finazzi Hair: Davide Andena using Tecni.Art Transformer Lotion, Make up: Valter Gazzano using Touche Éclat Le Teint YSL Beauty e Mascara Radical YSL Beauty

