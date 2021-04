Isola dei famosi: come sta Elisa Isoardi? (Di mercoledì 28 aprile 2021) come sta Elisa Isoardi, ex naufraga dell’Isola dei famosi? La conduttrice, costretta all’abbandono del reality show per un incidente all’occhio, sta scontando la quarantena nel guardino di casa e si sta godendo le coccole di qualcuno che le sta davvero moto a cuore e che ha tanto sentito la sua mancanza. L’umore è davvero alto… Elisa Isoardi è davvero rinata. Dopo aver lasciato l’Isola dei famosi a causa Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 28 aprile 2021)sta, ex naufraga dell’dei? La conduttrice, costretta all’abbandono del reality show per un incidente all’occhio, sta scontando la quarantena nel guardino di casa e si sta godendo le coccole di qualcuno che le sta davvero moto a cuore e che ha tanto sentito la sua mancanza. L’umore è davvero alto…è davvero rinata. Dopo aver lasciato l’deia causa Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

IsolaDeiFamosi : Stasera Asia Argento e Giulia Salemi saranno ospiti all'#Isola dei Famosi! Ci vediamo dopo?? - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi condotto da #IlaryBlasi. Due i concorrenti al… - reportrai3 : #Report lunedì 21.20 @RaiTre Morti e malati di Covid considerati solo numeri per evitare restrizioni e chiusure in… - Lucy81763919 : @GF_diretta Ma chi fa la scelta dei concorrenti? Questa isola è di una noia mortale, io sinceramente la guardo per chi sta in studio. - viviconcoerenza : RT @vers4ce_: Ecco a voi Il branco che si mette d’accordo sulle nomination,tenendo conto anche dei follower su Instagram . Condividete ques… -