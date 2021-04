Il giusto stipendio aumentato di Gravina

Leggi su panorama

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Può il numero uno operativo di un'azienda che fattura oltre 170 milioni di euro e ha come core business la gestione di un settore da 3,5 miliardi guadagnare 36mila euro lordi all'anno? No. Non può. Da nessuna parte e quindi nemmeno nel calcio italiano. Ma siccome il manager in questione è il presidente della Federcalcio, Gabriele, e sul pallone il diritto di parola e di critica non si nega a nessuno, ecco che la decisione di aumentare il compenso e varare una riforma degli 'stipendi' di chi si occupa del funzionamento della Figc è diventata tema di scandalo. Polemiche difficili da comprendere, visto che 36mila euro lordi sono meno di quanto prende un impiegato assunto e coprivano non solo il lavoro a tempo pieno chee i suoi predecessori portavano avanti, non senza responsabilità. Non a caso una delle battute circolanti a Roma in zona ...