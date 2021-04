Il coordinamento di ‘Città Aperta’ sul Pnrr: “I progetti non nascono dal nulla” (Di mercoledì 28 aprile 2021) Tempo di lettura: 4 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota del coordinamento di ‘Città Aperta’ in merito alle questioni sannite che riguardano il Piano nazionale di ripresa e resilienza: “Le dichiarazioni di Clemente Mastella prima e quelle di pezzi del suo ristretto apparato, poi, destano in tutti noi almeno qualche dubbio di linearità, perché prima rivendicano il diretto coinvolgimento nel dibattito e nelle decisioni, poi fanno trapelare una mancata collaborazione istituzionale Governo/ Enti Locali. Quindi, la domanda, che ha tenuto vivo il confronto nella nostra città, almeno per noi ritorna : chi ha proposto la Benevento-Cancello nel Pnrr? Ascoltando le parole del Sindaco, non possiamo che dire: Fortunatamente ci ha pensato il Presidente Draghi, con il supporto di Governo e Parlamento. In realtà se nel ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 28 aprile 2021) Tempo di lettura: 4 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota deldiin merito alle questioni sannite che riguardano il Piano nazionale di ripresa e resilienza: “Le dichiarazioni di Clemente Mastella prima e quelle di pezzi del suo ristretto apparato, poi, destano in tutti noi almeno qualche dubbio di linearità, perché prima rivendicano il diretto coinvolgimento nel dibattito e nelle decisioni, poi fanno trapelare una mancata collaborazione istituzionale Governo/ Enti Locali. Quindi, la domanda, che ha tenuto vivo il confronto nella nostra città, almeno per noi ritorna : chi ha proposto la Benevento-Cancello nel? Ascoltando le parole del Sindaco, non possiamo che dire: Fortunatamente ci ha pensato il Presidente Draghi, con il supporto di Governo e Parlamento. In realtà se nel ...

