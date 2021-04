Guardiola: “Sappiamo come si affrontano queste partite, siamo tranquilli” (Di mercoledì 28 aprile 2021) Nel pre partita di PSG-Manchester City, semifinale di Champions League, l’allenatore degli inglesi Pep Guardiola è intervenuto ai microfoni di Sky. “I giocatori di qualità sanno gestire bene partite del genere, noi abbiamo la nostra strategia di gara. Cercheremo di essere noi stessi, giocare come Sappiamo, se vinceremo tanto meglio se non vinciamo oggi cercheremo di farlo al ritorno. Sappiamo come affrontare queste partite, attaccare e difendere tutti insieme. Sappiamo che loro sono forti nelle ripartenze. Dare ai nostri giocatori la possibilità di mettersi in mostra”. FOTO: Twitter ufficiale Manchester City L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 28 aprile 2021) Nel pre partita di PSG-Manchester City, semifinale di Champions League, l’allenatore degli inglesi Pepè intervenuto ai microfoni di Sky. “I giocatori di qualità sanno gestire benedel genere, noi abbiamo la nostra strategia di gara. Cercheremo di essere noi stessi, giocare, se vinceremo tanto meglio se non vinciamo oggi cercheremo di farlo al ritorno.affrontare, attaccare e difendere tutti insieme.che loro sono forti nelle ripartenze. Dare ai nostri giocatori la possibilità di mettersi in mostra”. FOTO: Twitter ufficiale Manchester City L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

