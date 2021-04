Ex cavaliere di Uomini e Donne arrestato per scippo (Di mercoledì 28 aprile 2021) In questi oltre 20 anni di Uomini e Donne, dallo studio di Maria de Filippi sono passate centinaia e centinaia di persone e spesso succede che uno dei protagonisti del programma si metta nei guai. Non è la prima volta quindi che vi raccontiamo di storie che si intrecciano con la cronaca nera. Da ieri circola questa notizia, che sembrerebbe esser stata ormai confermata: un ex cavaliere del trono over è stato arrestato. Avrebbe scippato una donna per le strade di Sanremo e sarebbe quindi finito in manette. Ma vediamo di capire di più di questa vicenda. Ex cavaliere di Uomini e Donne arrestato in Liguria: le news Patrizio, ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne, avrebbe commesso il fatto due ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 28 aprile 2021) In questi oltre 20 anni di, dallo studio di Maria de Filippi sono passate centinaia e centinaia di persone e spesso succede che uno dei protagonisti del programma si metta nei guai. Non è la prima volta quindi che vi raccontiamo di storie che si intrecciano con la cronaca nera. Da ieri circola questa notizia, che sembrerebbe esser stata ormai confermata: un exdel trono over è stato. Avrebbe scippato una donna per le strade di Sanremo e sarebbe quindi finito in manette. Ma vediamo di capire di più di questa vicenda. Exdiin Liguria: le news Patrizio, exdel trono over di, avrebbe commesso il fatto due ...

Advertising

infoitcultura : Choc a Uomini e Donne, arrestato per scippo il famoso ex cavaliere. Accuse gravi - infoitcultura : Uomini e Donne: Ex cavaliere in manette, arrestato per scippo ad una donna - infoitcultura : Uomini e Donne, arrestato ex cavaliere del talk show: l’accusa - angiuoniluigi : RT @tweetnewsit: #UominieDonne, ex cavaliere nei guai: arrestato per scippo - tweetnewsit : #UominieDonne, ex cavaliere nei guai: arrestato per scippo -