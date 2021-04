È possibile rimanere giovani più a lungo? Uno studio rivela come rallentare l’invecchiamento (Di mercoledì 28 aprile 2021) Non servono formule magiche o pozioni che allungano la vita, la dottoressa Elizabeth Blackburn ha rivelato, nei suoi studi, i segreti che rallentano l’invecchiamento. La biochimica australiana, che nel 2009 ha vinto il Nobel grazie alle sue scoperte scientifiche, ha illustrato un aspetto importante che permetterebbe al corpo di rimanere giovane e sano più a … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 28 aprile 2021) Non servono formule magiche o pozioni che allungano la vita, la dottoressa Elizabeth Blackburn hato, nei suoi studi, i segreti che rallentano. La biochimica australiana, che nel 2009 ha vinto il Nobel grazie alle sue scoperte scientifiche, ha illustrato un aspetto importante che permetterebbe al corpo digiovane e sano più a … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

Soy_Luchick : RT @a_saba78: #26aprile “Vero è che l’inferno è nella luce, che esistono individui per cui vale rimanere” Ma io con te ho navigato il dog… - thewaterflea : RT @MenegazziMarina: @GuidoDeMartini @thewaterflea Non hanno potuto obbligare nemmeno i sanitari e molti di loro non di sono vaccinati, ma… - littlepuppyslav : RT @alexiaandangel1: Quel momento in cui fate il possibile, volete sentirvi dire che siete stati dei bravi cani ma non vi diamo alcuna sodd… - flummoxjng : è un rifiuto cosciente, non è possibile che si stia sempre a ripetere la stessa roba se sei così determinato a rima… - FI_economia : RT @renatobrunetta: 'Ora più che mai è necessario rimanere uniti in uno sforzo congiunto'. Il presidente Mattarella ha tracciato un paralle… -