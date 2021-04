Covid, oggi 279 casi nel tarantino (Di mercoledì 28 aprile 2021) Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi mercoledì 28 aprile 2021 in Puglia, sono stati registrati 12733 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 1.282 casi positivi: 502 in provincia di Bari, 116 in provincia di Brindisi, 152 nella provincia BAT, 45 in provincia di Foggia, 186 in provincia di Lecce, 279 in provincia di Taranto, 2 casi di residenti fuori regione. Sono stati registrati 48 decessi: 18 in provincia di Bari, 6 in provincia di Brindisi, 1 in provincia BAT, 10 in provincia di Foggia, 8 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto. first appeared on Tarantini Time. Leggi su tarantinitime (Di mercoledì 28 aprile 2021) Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa chemercoledì 28 aprile 2021 in Puglia, sono stati registrati 12733 test per l’infezione da-19 coronavirus e sono stati registrati 1.282positivi: 502 in provincia di Bari, 116 in provincia di Brindisi, 152 nella provincia BAT, 45 in provincia di Fa, 186 in provincia di Lecce, 279 in provincia di Taranto, 2di residenti fuori regione. Sono stati registrati 48 decessi: 18 in provincia di Bari, 6 in provincia di Brindisi, 1 in provincia BAT, 10 in provincia di Fa, 8 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto. first appeared on Tarantini Time.

