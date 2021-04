Carla, Infermiera: “sono fiera di farmi chiamare IP e non Dottore”. (Di giovedì 29 aprile 2021) Medical team nurse feeling tired and sad from working to cure patients during covid 19 pandemic. Young woman take a break sitting close her eyes and rest after hard work at emergency case in hospital. La lettera di Carla, Infermiera: “sono fiera di farmi chiamare Infermiera Professionale e quindi IP e non Dottore”. Buongiorno Direttore, Ho trovato molto interessante ed anche attuale l’argomento, trovo comunque che ciò provochi malumori all’ interno della categoria. sono un’Infermiera professionale che fin da ragazzina ho ambito a frequentare la scuola convitto, per potere frequentare ho lasciato la mia famiglia. Non ho frequentato l’università, ma le garantisco che erano tante le difficoltà e solamente una ... Leggi su cityroma (Di giovedì 29 aprile 2021) Medical team nurse feeling tired and sad from working to cure patients during covid 19 pandemic. Young woman take a break sitting close her eyes and rest after hard work at emergency case in hospital. La lettera di: “diProfessionale e quindi IP e non”. Buongiorno Direttore, Ho trovato molto interessante ed anche attuale l’argomento, trovo comunque che ciò provochi malumori all’ interno della categoria.un’professionale che fin da ragazzina ho ambito a frequentare la scuola convitto, per potere frequentare ho lasciato la mia famiglia. Non ho frequentato l’università, ma le garantisco che erano tante le difficoltà e solamente una ...

