Brigate Rosse, sette ex membri arrestati in Francia. Ma altri tre sono in fuga (Di mercoledì 28 aprile 2021) Roma, 28 apr – Colpo ai brigatisti rossi in Francia. L’Eliseo ha annunciato un’operazione che ha portato all’arresto di sette ex membri delle Brigate Rosse a Parigi, su richiesta dell’Italia. Un blitz condotto dall’Antiterrorismo della polizia nazional francese (Sdat), in collaborazione con il Servizio di cooperazione internazionale della Criminalpol, l’Antiterrorismo della polizia italiana e l’esperto per la sicurezza della polizia italiana a Parigi. I sette brigatisti arrestati nella capitale francese sono tutti accusati di atti di terrorismo risalenti agli anni Settanta e Ottanta. Brigate Rosse, tre ex membri in fuga altri tre brigatisti sono però ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 28 aprile 2021) Roma, 28 apr – Colpo ai brigatisti rossi in. L’Eliseo ha annunciato un’operazione che ha portato all’arresto diexdellea Parigi, su richiesta dell’Italia. Un blitz condotto dall’Antiterrorismo della polizia nazional francese (Sdat), in collaborazione con il Servizio di cooperazione internazionale della Criminalpol, l’Antiterrorismo della polizia italiana e l’esperto per la sicurezza della polizia italiana a Parigi. Ibrigatistinella capitale francesetutti accusati di atti di terrorismo risalenti agli anni Settanta e Ottanta., tre exintre brigatistiperò ...

Advertising

fattoquotidiano : Arrestati in Francia 7 ex membri delle Brigate Rosse: sono accusati di attentati terroristici durante gli Anni di P… - LaStampa : Francia, arrestati 7 membri delle Brigate Rosse - RaiNews : Tre sono in fuga - ArmandoPalmegi1 : Arrestati in Francia 7 ex membri delle Brigate Rosse su richiesta dell’Italia - Giorno_Lecco : Parigi, arrestati sette ex brigatisti -