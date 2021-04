Bloodborne 2 immaginato da un concept artist di Playground Games in alcune splendide illustrazioni

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Undista progettando la sua versione di2 e ha disegnato le location, i nemici e persino scene di gameplay.2 è uno dei sequel più desiderati, anche se al momento non ci sono notizie su un eventuale lancio. Attualmente, FromSoftware è impegnato con Elden Ring e i fan possono solo immaginare come sarebbe2, ma probabilmente nessuno hail sequel nei dettagli come Thomas Chamberlain - Keen. Questodi(lo studio Xbox dietro Forza Horizon e il futuro Fable) ha pubblicato sul suo profilo ArtStation una serie diche immaginano come sarebbe ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Bloodborne immaginato

Everyeye Videogiochi

... il titolo non era mai statoin un'ipotetica versione PS1 : a mostrare come sarebbe ... è avvenuto per esempio nel caso di The Last of Us o Uncharted , e nemmeno, alla fine, ha ...Hodecine di volte il momento, mentre finivo schiaffeggiato da questo o da quel demone, ... Mentre PS5 scarica Dark Souls Remastered eUn concept artist di PlayGround Games sta progettando la sua versione di Bloodborne 2 e ha disegnato le location, i nemici e persino scene di gameplay. Bloodborne 2 è uno dei sequel più desiderati, an ...Bloodborne 2 sembra sempre più lontano, ma un artista di Playground Games ha provato ad immaginare il sequel del capolavoro FromSoftware.