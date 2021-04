ATP Monaco 2021 | risultati 28 aprile Avanzano Alexander Zverev e Casper Ruud

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Il torneo BMW Opendi tennis, di categoria ATP 250 che si sta giocando sulla terra battuta outdoor didi Baviera, in Germania, vede oggi disputarsi i primi quattro incontri degli ottavi di finale. Domani si giocheranno gli ultimi quattro ottavi, venerdì spazio ai quarti, sabato alle semifinali e domenica alla finale. Non ci sono azzurri. Delineati due quarti di finale: nella parte alta del tabellone la testa di serie numero 1, il teutonico, batte il lucky loser lituano Ricardas Berankis per 6-2 6-4, e venerdì se la vedrà con il qualificato bielorusso Ilya Ivashka, che elimina un altro qualificato, lo statunitense Mackenzie McDonald, battuto in rimonta per 6-7 (7) 6-1 6-2. Nella parte bassa del tabellone un altro quarto di finale è già delineato: l’australiano John Millman, numero 8 del ...

Advertising

Gazzetta_it : Atp #Estoril: #Cecchinato fuori al 2° turno. #Zverev avanti a Monaco - TennisWorldit : Atp Estoril/Monaco - Cecchinato si ferma al secondo turno. Esordio soft per Zverev - sportface2016 : #Tennis, #ATPMunich: orari e programma di gioco di giovedì 29 aprile - Fprime86 : RT @SkySport: ATP Monaco di Baviera, i risultati di martedì e il programma di oggi su Sky ? Torneo in DIRETTA su Sky Sport Uno e Sky Sport… -

Ultime Notizie dalla rete : ATP Monaco

Sky Sport

tempo di completare il quadro dei quarti di finale all'250 didi Baviera 2021 . Oggi, giovedì 29 aprile, sono in programma gli ultimi ottavi di finale. In campo la testa di serie numero 4 del seeding, il serbo Filip Krajinovic , che aprirà il ......BNL D'ITALIA ENTRY LIST WTA 1000 ROMA dal 3 al 9 maggio ENTRY LIST MASTERS 1000 MADRID dal 30 aprile al 9 maggio ENTRY LIST WTA 1000 MADRID dal 26 aprile al 2 maggio ENTRY LIST250ENTRY ...Home; Tennis News; Atp Tennis; Non va oltre il secondo turno il cammino di Marco Cecchinato nel ‘250’ portoghese. L’unico azzurro impegnato nella settimana – reduce dal ro ...Buon esordio per la testa di serie numero uno che supera Berankins in due set. Ai quarti troverà Ivashka vittorioso in rimonta su McDonald ...