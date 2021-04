Ardea | ladro d’auto in azione | nei guai giovane pregiudicato

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Nel corso di questa notte, undi nazionalità romena, classe 1997 e residente a Tor san Lorenzo, è stato tratto in arresto dai Carabinieri della Tenenza di. Leggi anche: Variante indiana, cresce la paura in provincia di Latina. L’assessore D’Amato: ‘Mantenere alta l’attenzione’ La fuga e l’arresto Nell’ambito di una serie di servizi di controllo del territorio atti a prevenire i reati contro il patrimonio, i Carabinieri hanno arrestato il 23enne, trovato su via Foggia intento ad asportare un Mercedes E200 regolarmente parcheggiato su pubblica via. All’arrivo dei militari il ragazzo ha tentato la fuga a piedi, ma è stato subito inseguito e bloccato dai Carabinieri che lo hanno immediatamente ammanettato e condotto in caserma. Questa mattina, presso le aule del Tribunale di Velletri, si terrà il giudizio direttissimo. su Il Corriere ...