Ultime Notizie Roma del 27-04-2021 ore 16:10 (Di martedì 27 aprile 2021) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno che devo dei vaccini una per una combinazione di trombosi in alcuni casi Accompagnate da sanguinamento è stata osservata molto raramente in seguito alla vaccinazione Tony Arca vita e 19 vaccino Johnson & Johnson un ruolo causale è considerato applausi e lui si legge in una nota informativa dell’azienda farmaceutica concordata con le autorità europee di italiano è pubblicata sul portale dell’agenzia italiana del farmaco è l’ex sindaco di Palermo Orlando in un video rivolto a chi viola Le regole della zona rossa dice Siamo alla vigilia di una strada e non soltanto ma anche come amica incoscienti fermatevi state provocando la morte di migliaia di persone di migliaia di aziende il messaggio dopo il forte aumento dei controlli in città e Provincia erano 584 su 1069 in tutta la ... Leggi su romadailynews (Di martedì 27 aprile 2021)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno che devo dei vaccini una per una combinazione di trombosi in alcuni casi Accompagnate da sanguinamento è stata osservata molto raramente in seguito alla vaccinazione Tony Arca vita e 19 vaccino Johnson & Johnson un ruolo causale è considerato applausi e lui si legge in una nota informativa dell’azienda farmaceutica concordata con le autorità europee di italiano è pubblicata sul portale dell’agenzia italiana del farmaco è l’ex sindaco di Palermo Orlando in un video rivolto a chi viola Le regole della zona rossa dice Siamo alla vigilia di una strada e non soltanto ma anche come amica incoscienti fermatevi state provocando la morte di migliaia di persone di migliaia di aziende il messaggio dopo il forte aumento dei controlli in città e Provincia erano 584 su 1069 in tutta la ...

