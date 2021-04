Tor Bella Monaca, Zingaretti: ringrazio Carabinieri per maxi operazione antidroga (Di martedì 27 aprile 2021) Roma – “Grazie all’Arma dei Carabinieri per la maxi operazione contro lo spaccio di droga a Tor Bella Monaca. Una buona notizia per la rinascita del quartiere nel segno della legalita’.” “Il mio pensiero va alle associazioni e ai cittadini perbene che combattono la criminalita’ organizzata e alle tante famiglie che lottano ogni giorno con il dramma della droga e delle dipendenze.” “Noi come Regione Lazio vogliamo fare la nostra parte con investimenti concreti anche a Tor Bella Monaca, a partire dalle 4 torri Ater che stiamo completamente ristrutturando. Realizzeremo un’area verde e un playground per lo sport.” “Un investimento complessivo di 30 milioni di euro per quel Municipio. Stiamo trasformando locali e spazi abbandonati in luoghi di vita, socialita’, cultura e ... Leggi su romadailynews (Di martedì 27 aprile 2021) Roma – “Grazie all’Arma deiper lacontro lo spaccio di droga a Tor. Una buona notizia per la rinascita del quartiere nel segno della legalita’.” “Il mio pensiero va alle associazioni e ai cittadini perbene che combattono la criminalita’ organizzata e alle tante famiglie che lottano ogni giorno con il dramma della droga e delle dipendenze.” “Noi come Regione Lazio vogliamo fare la nostra parte con investimenti concreti anche a Tor, a partire dalle 4 torri Ater che stiamo completamente ristrutturando. Realizzeremo un’area verde e un playground per lo sport.” “Un investimento complessivo di 30 milioni di euro per quel Municipio. Stiamo trasformando locali e spazi abbandonati in luoghi di vita, socialita’, cultura e ...

