Strangolata dal fidanzato durante un gioco erotico Lui mette il cibo al gatto e fugge

(Di martedì 27 aprile 2021) Una studentessa universitaria del dipartimento di arte e insegnamento aziendale è statae uccisa dal suo ragazzo nell’appartamento della ragazza. Il giovane ha dichiarato di aver commesso l’omicidio per sbaglioun rapporto sessuale. L’uomo l’avrebbe stretta al collo, molto probabilmente per un, e dopo essersi accorto che la fidanzata non respirava più, ha dato da mangiare al, ha chiamato la madre spiegando la situazione ed è fuggito dall’appartamento senza chiamare i soccorsi. Trovato dalla polizia dopo alcune ore, il sospetto ha confessato ed è stato arrestato e mandato in prigione con l’accusa di omicidio colposo. La coppia si frequentava da un paio di mesi, il 24enne era andato a trovare la fidanzata nella sua casa e mentre facevano sesso l’ha ...

Leggi anche > La coppia si frequentava da un paio di mesi, lui era andato a trovare la studentessa nella sua casa e hanno avuto un rapporto sessuale durante il quale il 24enne l'ha.