Smart working semplificato fino al 31 luglio 2021 (Di martedì 27 aprile 2021) Il Decreto Riaperture, DL del 22 aprile 2021 numero 52 pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 22 aprile 2021, ha prorogato lo stato di emergenza. Questa proroga ha provocato tra le altre cose anche uno slittamento della data entro la quale è possibile avvalersi dello Smart working semplificato. Questo è vero in quanto il lavoro agile viene ancora consigliato per far fronte alla pandemia di Covid-19. Nonostante ci sia stato un allentamento delle misure preventive per evitare il contagio da Coronavirus con conseguente riapertura di molte attività economiche, per chi lavora in ufficio si suggerisce ancora il lavoro da remoto. Lo stato emergenziale è stato prorogato fino al 31 luglio 2021 e allo stesso modo anche lo Smart ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 27 aprile 2021) Il Decreto Riaperture, DL del 22 aprilenumero 52 pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 22 aprile, ha prorogato lo stato di emergenza. Questa proroga ha provocato tra le altre cose anche uno slittamento della data entro la quale è possibile avvalersi dello. Questo è vero in quanto il lavoro agile viene ancora consigliato per far fronte alla pandemia di Covid-19. Nonostante ci sia stato un allentamento delle misure preventive per evitare il contagio da Coronavirus con conseguente riapertura di molte attività economiche, per chi lavora in ufficio si suggerisce ancora il lavoro da remoto. Lo stato emergenziale è stato prorogatoal 31e allo stesso modo anche lo...

