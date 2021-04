Serie B | Empoli-Chievo 2-2 | al Castellani pioggia di gol e pari avvincente Toscani a +7 sul Lecce La classifica

Leggi su mediagol

(Di martedì 27 aprile 2021) Termina 2-2 al, il match di recupero della 32a diB traVerona.Nel primo tempo tap-in ravvicinato di Mancuso porta in vantaggio i. Ad inizio ripresa, ilrimette in equilibrio le sorti del match con il gol di De Luca che firma ilin spaccata. Il momentaneo 2-1 per l'porta nuovamente la firma di Mancuso che va in gol con un pregevole tocco morbido. Gli ospiti non si arrendono e trovano ilcon una zampata di Margiotta, entrato al posto dell’infortunato Ciciretti. Espulso nel finale Romagnoli per un’entrata ruvida su Djordjevic.Nel corso del prossimo weekend ifaranno visita all’Ascoli, mentre ilaffronterà la difficile ...