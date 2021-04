Serena Marchese conosceva la Celentano già prima di Amici 20? (Di martedì 27 aprile 2021) La foto di Serena Marchese con la Celentano Sono passati alcuni mesi ormai da quando Serena Marchese è arrivata nella scuola di Amici 20. Come sappiamo la ballerina, che nelle ultime settimane ha conquistato il cuore dei giudici, ha ottenuto un posto all’interno del programma grazie ad Alessandra Celentano. Proprio l’insegnante ha fortemente voluto che L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di martedì 27 aprile 2021) La foto dicon laSono passati alcuni mesi ormai da quandoè arrivata nella scuola di20. Come sappiamo la ballerina, che nelle ultime settimane ha conquistato il cuore dei giudici, ha ottenuto un posto all’interno del programma grazie ad Alessandra. Proprio l’insegnante ha fortemente voluto che L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

paudasempre : RT @darveyfeels_: E come diceva un poeta contemporaneo “se insisti e resisti, il sogno conquisti”. Il glow up che Serena Marchese meritava.… - Novella_2000 : Serena conosceva già la maestra Celentano prima di #Amici20? Spunta una vecchia foto delle due insieme - vlntngrll : RT @darveyfeels_: E come diceva un poeta contemporaneo “se insisti e resisti, il sogno conquisti”. Il glow up che Serena Marchese meritava.… - debrowniess : RT @darveyfeels_: E come diceva un poeta contemporaneo “se insisti e resisti, il sogno conquisti”. Il glow up che Serena Marchese meritava.… - sarahisbaack : RT @darveyfeels_: E come diceva un poeta contemporaneo “se insisti e resisti, il sogno conquisti”. Il glow up che Serena Marchese meritava.… -