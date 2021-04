Sebastien Ogier: stangata di fine gara in Croazia (Di martedì 27 aprile 2021) Il Rally di Croazia porta gioia a Sebastien Ogier, ma subito dopo arriva la stangata. La FIA ha comunicato che il pilota francese è stato squalificato per una gara, con la sospensione della pena. Inoltre, il provenzale si becca ben due multe, per un valore complessivo di 7 mila Euro. Il provvedimento è valido per i prossimi sei mesi, il che vuol dire che Seb dovrà stare attento, o rischia una squalifica “vera”. Cerchiamo di capire i motivi di tutte queste sanzioni al campione del mondo. Rally Croazia, terza giornata: Ogier batte Evans al fotofinish Perché Sebastien Ogier è stato sanzionato in Croazia? I fatti risalgono al trasferimento della SS17, quando Ogier ed il suo navigatore Julien ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 27 aprile 2021) Il Rally diporta gioia a, ma subito dopo arriva la. La FIA ha comunicato che il pilota francese è stato squalificato per una, con la sospensione della pena. Inoltre, il provenzale si becca ben due multe, per un valore complessivo di 7 mila Euro. Il provvedimento è valido per i prossimi sei mesi, il che vuol dire che Seb dovrà stare attento, o rischia una squalifica “vera”. Cerchiamo di capire i motivi di tutte queste sanzioni al campione del mondo. Rally, terza giornata:batte Evans al fotofinish Perchéè stato sanzionato in? I fatti risalgono al trasferimento della SS17, quandoed il suo navigatore Julien ...

