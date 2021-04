Scuola, 6 studenti su 10 ‘bocciano’ la Dad (Di martedì 27 aprile 2021) Tanti i fattori che portano la maggioranza degli studenti a dare un giudizio negativo della didattica a distanza. Appena 1 alunno su 10 promuove la preparazione tecnologica dei docenti; solo per la metà hanno saputo organizzare lezioni stimolanti. Anche la casa, però, nasconde delle insidie. Così l’attenzione e il rendimento crollano. Per non parlare dei ‘danni’ psicologici, che aprono le porte a comportamenti errati. L’indagine condotta dal portale Skuola.net con l’Associazione Nazionale Di.Te., fa emergere la bocciatura della Dad da parte del 62% dei 10mila studenti di età compresa tra gli 11 e i 19 anni Una ‘sentenza’ che, dopo oltre un anno di lezioni online, è quasi definitiva. Le cause vanno rintracciate in un mix di fattori e su cui sarà necessario riflettere alla riapertura definitiva degli istituti. Magari partendo già ora, con il rientro ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 27 aprile 2021) Tanti i fattori che portano la maggioranza deglia dare un giudizio negativo della didattica a distanza. Appena 1 alunno su 10 promuove la preparazione tecnologica dei docenti; solo per la metà hanno saputo organizzare lezioni stimolanti. Anche la casa, però, nasconde delle insidie. Così l’attenzione e il rendimento crollano. Per non parlare dei ‘danni’ psicologici, che aprono le porte a comportamenti errati. L’indagine condotta dal portale Skuola.net con l’Associazione Nazionale Di.Te., fa emergere la bocciatura della Dad da parte del 62% dei 10miladi età compresa tra gli 11 e i 19 anni Una ‘sentenza’ che, dopo oltre un anno di lezioni online, è quasi definitiva. Le cause vanno rintracciate in un mix di fattori e su cui sarà necessario riflettere alla riapertura definitiva degli istituti. Magari partendo già ora, con il rientro ...

Advertising

vladiluxuria : Un transgender viene rimproverato al liceo Vico di Napoli per aver usato il bagno degli uomini, gli studenti si str… - TeresaBellanova : In Puglia sul rientro a scuola Emiliano lascia libertà di scelta alle famiglie. Credo sia una scelta molto sbagliat… - fmdigitale : #ViviInternetalmeglio | @googleitalia | Oggi si svolgono i nuovi incontri formativi di 'Vivi Internet, al meglio' p… - PossibileParigi : RT @ScuolaPossibile: Un #docente su quattro in Italia è precario. Perché questa vergogna finisca, si possa garantire continuità didattica a… - Saturno40117072 : RT @ilaborletti: A quasi metà degli studenti italiani ai quali viene chiesto che cosa sia il 25 aprile e perché si festeggi non lo sanno co… -