Salvini: Letta e Conte dicano se si fidano degli italiani (Di martedì 27 aprile 2021) – "La domanda è una: ma Letta e Conte che minacciano e insultano, si fidano degli italiani oppure no? Possiamo restituire a donne e uomini la libertà di uscire e lavorare, di giorno e di sera, almeno nelle Regioni gialle e sotto controllo, o teniamo tutti in casa ad oltranza? No al coprifuoco, sì a salute, lavoro e libertà. Io mi fido degli italiani". Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini in un comunicato.

