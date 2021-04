Salvini “Dalla maggioranza impegno a rivedere il coprifuoco a maggio” (Di martedì 27 aprile 2021) “C’è una posizione comune a tutta la maggioranza che impegna il Governo, in base ai dati, entro maggio a rivedere limiti, spostamenti e coprifuoco. Io sono per la cancellazione del coprifuoco”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini. sat/trg su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 27 aprile 2021) “C’è una posizione comune a tutta lache impegna il Governo, in base ai dati, entrolimiti, spostamenti e. Io sono per la cancellazione del”. Lo dice il leader della Lega Matteo. sat/trg su Il Corriere della Città.

