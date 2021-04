Rimini, “Vado a prendere i ragazzi a scuola”, mamma scompare nel nulla: era fuggita con l’amante (Di martedì 27 aprile 2021) Rimini, “Vado a prendere i ragazzi a scuola”, mamma scompare nel nulla. Una fuga d’amore. C’era questo dietro la scomparsa improvvisa di una mamma nel Riminese. La denuncia era stata fatta nei giorni scorsi dal marito della donna che preoccupato si era rivolto ai carabinieri raccontando che la consorte non era mai andata a scuola a prendere i loro figli come annunciato in un primo momento. Ai militari è bastato poco per ritrovare la donna su un treno in direzione Palermo, in dolce compagnia. Ha detto al marito che sarebbe andata a prendere i loro figli a scuola ma in realtà ha incontrato l’amante con il quale aveva organizzato una fuga: direzione ... Leggi su limemagazine.eu (Di martedì 27 aprile 2021), “”,nel. Una fuga d’amore. C’era questo dietro la scomparsa improvvisa di unanel Riminese. La denuncia era stata fatta nei giorni scorsi dal marito della donna che preoccupato si era rivolto ai carabinieri raccontando che la consorte non era mai andata ai loro figli come annunciato in un primo momento. Ai militari è bastato poco per ritrovare la donna su un treno in direzione Palermo, in dolce compagnia. Ha detto al marito che sarebbe andata ai loro figli ama in realtà ha incontratocon il quale aveva organizzato una fuga: direzione ...

