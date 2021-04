Rifiuti edili in area di cantiere: scatta il sequestro nel Salernitano (Di martedì 27 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoPellezzano (Sa)- La Guardia Costiera di Salerno ha sequestrato un’area di cantiere di oltre 10mila metri quadrati, nel Comune di Pellezzano (Salerno), trasformato in deposito incontrollato di scarti derivanti da attività edilizia. I Rifiuti, depositati sul terreno, senza essere raccolti omogeneamente per categorie, erano, tra l’altro, a contatto con acque sorgive che confluiscono nel fiume Irno. L’operazione rientra nella più ampia attività volta al contrasto dei reati ambientali legati al ciclo dei Rifiuti e all’inquinamento delle matrici ambientali che vede impegnati, quotidianamente, uomini e donne della Guardia Costiera, coordinati, in ambito regionale dalla Direzione Marittima della Campania. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 27 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoPellezzano (Sa)- La Guardia Costiera di Salerno ha sequestrato un’didi oltre 10mila metri quadrati, nel Comune di Pellezzano (Salerno), trasformato in deposito incontrollato di scarti derivanti da attivitàzia. I, depositati sul terreno, senza essere raccolti omogeneamente per categorie, erano, tra l’altro, a contatto con acque sorgive che confluiscono nel fiume Irno. L’operazione rientra nella più ampia attività volta al contrasto dei reati ambientali legati al ciclo deie all’inquinamento delle matrici ambientali che vede impegnati, quotidianamente, uomini e donne della Guardia Costiera, coordinati, in ambito regionale dalla Direzione Marittima della Campania. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

