Primavera in pausa, pioggia fino al primo maggio (Di martedì 27 aprile 2021) Primavera in pausa, settimana di maltempo per buona parte dell’Italia. Nei prossimi giorni e almeno fino alla festa dei lavoratori le regioni centro-settentrionali si troveranno nel corridoio di correnti umide e instabili, foriere di fasi perturbate. Il team del sito www.iLMeteo.it informa che nei prossimi giorni una serie di perturbazioni atlantiche, pilotate da un vortice ciclonico presente nei pressi della Penisola Iberica, interesseranno il Nord e alcune regioni del Centro (Toscana, Umbria e Marche in primis). Su queste regioni sono attese precipitazioni anche sotto forma di temporale (inizialmente al Centro) e un calo delle temperature anche di 8-10°C rispetto al weekend appena trascorso. Questa situazione comprometterà il tempo anche per la festa del primo maggio quando altri temporali, questa ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 27 aprile 2021)in, settimana di maltempo per buona parte dell’Italia. Nei prossimi giorni e almenoalla festa dei lavoratori le regioni centro-settentrionali si troveranno nel corridoio di correnti umide e instabili, foriere di fasi perturbate. Il team del sito www.iLMeteo.it informa che nei prossimi giorni una serie di perturbazioni atlantiche, pilotate da un vortice ciclonico presente nei pressi della Penisola Iberica, interesseranno il Nord e alcune regioni del Centro (Toscana, Umbria e Marche in primis). Su queste regioni sono attese precipitazioni anche sotto forma di temporale (inizialmente al Centro) e un calo delle temperature anche di 8-10°C rispetto al weekend appena trascorso. Questa situazione comprometterà il tempo anche per la festa delquando altri temporali, questa ...

fisco24_info : Primavera in pausa, pioggia fino al primo maggio: Maltempo per tutta la settimana al Centro e al Nord… - _robyb_ : La mia vita in pausa, tra le Nebbie di Avalon, una primavera che non decolla, diceva bene Il trio di Marchesini-Sol… - giacomoformula1 : È primavera, e si risveglia la fame, e io non ci vedo più dalla fame ?? pausa con cassatella Siciliana e caffè ?????????? - panperfocaccia1 : @YNuvole La primavera ha preso una pausa, una lunga pausa -

Ultime Notizie dalla rete : Primavera pausa Pausa pranzo al freddo I tavolini restano vuoti ... da anni centro della pausa pranzo che aggrega i colleghi degli uffici del salotto buono monzese. Ma il presagio non è affatto positivo. "Lo stato d'animo è molto diverso dalla primavera 2020 - ...

Clienti di nuovo al tavolo, emozione ristoratori Ma si sa, la primavera è pazzerella. Così, intorno all'ora di pranzo ha fatto di nuovo capolino il ... frequentato a pranzo soprattutto da lavoratori in pausa pranzo, mentre la sera da tutti, giovani, ...

Primavera in pausa, pioggia fino al primo maggio

