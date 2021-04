Primarie, Lo Russo: “Ottima occasione” (Di martedì 27 aprile 2021) “Condivido la scelta e ritengo che il percorso tracciato possa rappresentare un’Ottima occasione soprattutto per ragionare e discutere di visioni, progetti e temi di interesse delle cittadine e dei cittadini”. Così il capogruppo del Partito Democratico in Sala Rossa Stefano Lo Russo alla notizia che il 12-13 giugno a Torino si svolgeranno le Primarie del centrosinistra. Lo Russo è infatti uno dei candidati. “Penso che le Primarie possano essere infatti una grande occasione di mobilitazione e di coinvolgimento che aiuterà non solo a scegliere la candidata o il candidato ma anche a definire priorità tematiche e programmatiche per Torino, proseguendo il lavoro già avviato in questi mesi. È in gioco la ripartenza della Città dopo questi anni di crisi strutturale, ... Leggi su nuovasocieta (Di martedì 27 aprile 2021) “Condivido la scelta e ritengo che il percorso tracciato possa rappresentare un’soprattutto per ragionare e discutere di visioni, progetti e temi di interesse delle cittadine e dei cittadini”. Così il capogruppo del Partito Democratico in Sala Rossa Stefano Loalla notizia che il 12-13 giugno a Torino si svolgeranno ledel centrosinistra. Loè infatti uno dei candidati. “Penso che lepossano essere infatti una grandedi mobilitazione e di coinvolgimento che aiuterà non solo a scegliere la candidata o il candidato ma anche a definire priorità tematiche e programmatiche per Torino, proseguendo il lavoro già avviato in questi mesi. È in gioco la ripartenza della Città dopo questi anni di crisi strutturale, ...

