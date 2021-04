Pietralata | Scalfarotto | rigurgiti fascisti vanno respinti

Leggi su romadailynews

(Di martedì 27 aprile 2021) Roma – “Offendendo la Resistenza, da cui e’ originata la Repubblica, si offendono tutti i cittadini”. Lo dichiara in una nota il sottosegretario all’Interno, Ivan, commentando il rogo appiccato a una targa che ricorda i martiri partigiani nel quartiere di, a Roma. “Quanto accaduto a Roma richiama le istituzioni ad agire con tutti gli strumenti necessari per realizzare il dettato e lo spirito della nostra Carta costituzionale e, in particolar modo nella grave crisi che ci attanaglia, ci ricorda la necessita’ di respingere ogni giorno idi fascismo, in qualunque forma si presentino. Di fronte a questi gesti vigliacchi, si deve ritrovare la coesione nazionale e il senso forte di solidarieta’ tra le persone. Questo e’ un autentico lascito della Resistenza”.