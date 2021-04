Nazanin Zaghari-Ratcliffe | un altro anno di prigionia in Iran

(Di martedì 27 aprile 2021) Un tribunale rivoluzionario inha condannato la cittadinao-britannicaad un ulterioredi prigione e a undi divieto di viaggio. L’accusa è quella di aver preso parte a una protesta a Londra 12 anni fa e di aver parlato al servizio persiano della BBC. Perchèsi trova in

Advertising

Agenzia_Ansa : L'anglo-iraniana Nazanin Zaghari-Ratcliffe condannata a un altro anno di prigione #ANSA - RaiNews : #Iran, l'anglo-iraniana #NazaninZaghariRatcliffe condannata ad un altro anno di reclusione. Project manager dell'en… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: L'anglo-iraniana Nazanin Zaghari-Ratcliffe condannata a un altro anno di prigione #ANSA - IlMisantropo : Iran, Nazanin Zaghari-Ratcliffe condannata a un altro anno di detenzione - Mariate48641882 : RT @RaiNews: #Iran, l'anglo-iraniana #NazaninZaghariRatcliffe condannata ad un altro anno di reclusione. Project manager dell'ente di benef… -

Ultime Notizie dalla rete : Nazanin Zaghari

Boris Johnson ha criticato la nuova sentenza - a un anno con divieto di lasciare l'Iran - comminata oggi nei confronti di- Ratcliffe, la madre di famiglia irano - inglese, dipendente della Fondazione Thomson Reuters, che aveva appena finito di scontare una precedente controversa condanna per spionaggio ...AgenPress - 'Crudele, disumana e del tutto ingiustificata'. Boris Johnson torna sulla nuova condanna a un anno di carcere inflitta a Teheran contro la cittadina irano - britannica- Ratcliffe e alza i toni. Mentre parole identiche vengono pronunciate dal suo ministro degli Esteri, Dominic Raab, in una dichiarazione alla Camera dei Comuni. Amnesty International ...Il premier britannico Boris Johnson alza i toni sulla nuova condanna a un anno di carcere inflitta a Teheran contro la cittadina irano-britannica Nazanin Zaghari-Ratcliffe. Mentre parole identiche ...Nazanin Zaghari-Ratcliffe, la cittadina anglo-iraniana detenuta a Teheran dal 2016, ha ricevuto stamane una nuova sentenza a un anno di carcere per “propaganda anti-governativa”, a cui va aggiunto un ...