MotoGP | GP Spagna | il programma e dove vedere la diretta tv

Advertising

SkySportMotoGP : VALENTINO ROSSI vince il GP di Spagna davanti a #MM93 e #JL99 ? «Pochi istanti prima di partire, il mio meccanico m… - michelemerlino : Moto3, Acosta vuole il record - UgoBaroni : RT @SkySportMotoGP: ?? A Jerez occhi puntati su @HRC_MotoGP e @YamahaMotoGP: i numeri verso lo #SpanishGP ???? #SkyMotori #MotoGP #SkyMotoGP… - SkySport : RT @SkySportMotoGP: ?? A Jerez occhi puntati su @HRC_MotoGP e @YamahaMotoGP: i numeri verso lo #SpanishGP ???? #SkyMotori #MotoGP #SkyMotoGP… - SkySportMotoGP : ?? A Jerez occhi puntati su @HRC_MotoGP e @YamahaMotoGP: i numeri verso lo #SpanishGP ???? #SkyMotori #MotoGP… -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP Spagna

Dopo i due successi consecutivi di Doha e Portimao, gli occhi sono puntati tutti sul rookie Acosta, sui record che può battere da esordiente , quelli legati alla sua giovane età ed alla sua netta ...Bizzarra la situazione della Honda alla vigilia di questo GP dia Jerez. Per loro si tratta del circuito in cui hanno vinto di più, 22 volte : un record assoluto per un costruttore in un circuito in tutta la storia del motomondiale top - class, ma questo ...MotoGP Spagna: Valentino Rossi a Jerez vuole cambiare marcia, dopo un inizio di stagione deludente. I precedenti di Rossi al GP di Spagna.Messo in archivio il Gran Premio del Portogallo di Portimao, il Motomondiale 2021 si sposta di pochi chilometri nella penisola iberica. Sul circuito di Jerez de la Frontera andrà infatti in scena il G ...