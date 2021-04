La corretta gestione dell’acqua è responsabilità di tutti: è un prerequisito per la vita (Di martedì 27 aprile 2021) La domanda di acqua è costantemente in crescita, con l’agricoltura che da sola è responsabile del 70% del suo consumo globale e del 92% dell’impronta idrica complessiva, considerando anche le risorse idriche utilizzate per produrre beni e servizi. In Italia, il consumo di acqua potabile si attesta sui 6.300 litri per persona, superiore del 30% rispetto alla Francia e del 20% rispetto agli Usa. A livello globale ci sono 3,2 miliardi di persone colpite dalla scarsità d’acqua, di cui 1,2 miliardi in maniera estrema. È una risorsa sempre più scarsa e preziosa, basti pensare che il 97,5% dell’acqua del nostro pianeta è salata e che i due terzi della parte rimanente è costituito da ghiaccio. Ne rimane quindi una percentuale molto bassa nei fiumi, nei laghi, nelle falde acquifere e nell’atmosfera. È un bene che a volte si dà per scontato, come fosse una risorsa illimitata e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 aprile 2021) La domanda di acqua è costantemente in crescita, con l’agricoltura che da sola è responsabile del 70% del suo consumo globale e del 92% dell’impronta idrica complessiva, considerando anche le risorse idriche utilizzate per produrre beni e servizi. In Italia, il consumo di acqua potabile si attesta sui 6.300 litri per persona, superiore del 30% rispetto alla Francia e del 20% rispetto agli Usa. A livello globale ci sono 3,2 miliardi di persone colpite dalla scarsità d’acqua, di cui 1,2 miliardi in maniera estrema. È una risorsa sempre più scarsa e preziosa, basti pensare che il 97,5%del nostro pianeta è salata e che i due terzi della parte rimanente è costituito da ghiaccio. Ne rimane quindi una percentuale molto bassa nei fiumi, nei laghi, nelle falde acquifere e nell’atmosfera. È un bene che a volte si dà per scontato, come fosse una risorsa illimitata e ...

