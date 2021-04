Illusionisti di governo sul coprifuoco

(Di martedì 27 aprile 2021) Dice che è cambiato tutto, quando invece tutto prosegue come già stabilito, come già annunciato da Draghi.e illusionismo: ecco lo strano mix con cui Matteo Salvini ha condotto la sua battaglia sugli orari serali delle chiusure, adottando anche una tattica da in e out rispetto alla maggioranza didi cui fa parte. Il ricorso all’illusionismo del leader della Lega ha funzionato così: celebrare quello che lui ritiene un proprio successo nella vicenda parlamentare di queste ore, cioè l’approvazione dell’ordine del giorno che impegna ila valutare nel mese di maggio, sulla base dell’andamento epidemiologico del Covid, l’orario di rientro a casa. La richiesta arrivata dall’ex ministro tuttavia era ben diversa e corrispondeva all’abolizione deldal 15 del mese prossimo. Così Salvini ...

Dice che è cambiato tutto, quando invece tutto prosegue come già stabilito, come già annunciato da Draghi. Coprifuoco e illusionismo: ecco lo strano mix con cui Matteo Salvini ha condotto la sua batta ...Come sarà il sovranismo nel tempo di Mario Draghi alla guida di un governo per metà sostenuto e per metà osteggiato dai ...