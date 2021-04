Giugliano | sostegno ai commercianti | “Delibera per occupare suolo pubblico a costo zero”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 27 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il primo cittadino del comune diha ieri mattina approvato unanella quale concede ilaiper poter fronteggiare le conseguenze economiche della pandemia. Senza taleinfatti sarebbero molti i bar ed i locali che non avrebbero la minima possibilità di lavorare. Coin la zona gialla infatti è possibile consumare solo all’esterno e molte attività non sono dotate di alcuno spazio. Queste le parole del Sindaco diNicola Pirozzi sulla propria pagina facebook: “Ieri mattina, in giunta, abbiamo approvato unache rappresenta un segnale concreto di questa amministrazione verso idella nostra città. In un momento di crisi ...