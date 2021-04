Diritti tv, la Serie B torna su Sky (non in esclusiva) (Di martedì 27 aprile 2021) Serie B Sky trasmetterà (ma non da sola) la Serie B nel prossimo triennio. Aderendo all’offerta al mercato non esclusiva pubblicata dalla Lega cadetta, l’emittente satellitare ha acquisito i Diritti di trasmissione di tutte le partite del Campionato di Serie BKT per le stagioni 2021/2024. Il pacchetto comprende 380 match stagionali, oltre a play off e play out. A darne notizia è la stessa pay tv, che ha aderito all’offerta sia per il pacchetto relativo alle piattaforme digitale satellitare e digitale terrestre che per il pacchetto relativo alle piattaforme internet/mobile. L’acquisizione della Serie B, per Sky, arriva dopo la delusione per la Serie A che diversamente è stata assegnata a Dazn (ma l’emittente satellitare ha annunciato un ricorso d’urgenza per ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 27 aprile 2021)B Sky trasmetterà (ma non da sola) laB nel prossimo triennio. Aderendo all’offerta al mercato nonpubblicata dalla Lega cadetta, l’emittente satellitare ha acquisito idi trasmissione di tutte le partite del Campionato diBKT per le stagioni 2021/2024. Il pacchetto comprende 380 match stagionali, oltre a play off e play out. A darne notizia è la stessa pay tv, che ha aderito all’offerta sia per il pacchetto relativo alle piattaforme digitale satellitare e digitale terrestre che per il pacchetto relativo alle piattaforme internet/mobile. L’acquisizione dellaB, per Sky, arriva dopo la delusione per laA che diversamente è stata assegnata a Dazn (ma l’emittente satellitare ha annunciato un ricorso d’urgenza per ...

