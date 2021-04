Decreto proroghe, smartworking possibile fino al 30 settembre (Di martedì 27 aprile 2021) Lo smartworking sarà possibile "fino alla definizione della disciplina del lavoro agile da parte dei contratti collettivi e, comunque, non oltre il 30 settembre 2021". Lo prevede la bozza del Decreto proroghe allo studio del governo che potrebbe arrivare in Consiglio dei ministri entro il 30 aprile. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 27 aprile 2021) Losaràalla definizione della disciplina del lavoro agile da parte dei contratti collettivi e, comunque, non oltre il 302021". Lo prevede la bozza delallo studio del governo che potrebbe arrivare in Consiglio dei ministri entro il 30 aprile. L'articolo .

Ultime Notizie dalla rete : Decreto proroghe Fisco, il governo valuta un decreto proroghe per le cartelle fiscali Il governo sta valutando la possibilità di varare un nuovo decreto proroghe per far slittare di nuovo l'invio delle cartelle esattoriali la cui sospensione è fissata al 30 aprile. È quanto ha riportato il Sole 24 Ore che ha anche sottolineato che però al ...

Reddito di Emergenza (REM). Scadenza prorogata al 31 maggio Il Decreto Sostegni ha conservato questa linea di condotta rinnovando il REM per altri tre mesi: ... Molte famiglie che nelle proroghe scorse del REM non avevano avuto accesso al beneficio perché con un ...

Fisco, ipotesi nuovo stop invio cartelle. Proroga per carte d’identità e smart working Il Sole 24 ORE Sorveglianza sanitaria eccezionale: disposta una nuova proroga Sorveglianza sanitaria eccezionale: disposta una nuova proroga per effetto dell’art. 11, decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 ...

Il Pnrr in lotta contro la burocrazia Semplificare le valutazioni di impatto ambientale (statale e regionale), le procedure per l’efficientamento energetico degli edifici e la rigenerazione urbana. Eliminare gli adempimenti inutili ed est ...

