Amici: Maria De Filippi punisce e caccia via i ballerini | Non era mai successo prima (Di martedì 27 aprile 2021) Maria De Filippi è la conduttrice e produttrice del talent show, Amici. In vent’anni di attività del programma non era mai successo che impartisse una punizione agli allievi. Nel daytime, andato in onda su Canale 5, è successo qualcosa che ha dell’incredibile: ha dato una severa punizione. Ecco cosa è accaduto Maria De Filippi punisce i ballerini di Amici-Political24Da due decenni Amici tiene incollati milioni di telespettatori al monitor per tifare i propri bignamini, che una volta usciti dal programma diventano delle vere e proprie star. Maria De Filippi si è sempre schierata a favore degli allievi della scuola, diventando un forte punto di riferimento per i ... Leggi su cityroma (Di martedì 27 aprile 2021)Deè la conduttrice e produttrice del talent show,. In vent’anni di attività del programma non era maiche impartisse una punizione agli allievi. Nel daytime, andato in onda su Canale 5, èqualcosa che ha dell’incredibile: ha dato una severa punizione. Ecco cosa è accadutoDedi-Political24Da due decennitiene incollati milioni di telespettatori al monitor per tifare i propri bignamini, che una volta usciti dal programma diventano delle vere e proprie star.Desi è sempre schierata a favore degli allievi della scuola, diventando un forte punto di riferimento per i ...

Advertising

xjsekhmet : RT @misssiimpatia: dovrei essere in ansia per la mia situazione universitaria invece lo sono per amici di maria de filippi - rebeccaabdu : RT @NadiaZanelli4: @AnnaMar90949897 @albertopetro2 @Rebeka80721106 @DavLucia @claudioborlotto @cmont4560 @Petra71301259 @CaterinaCategio @m… - icarvsplume : RT @_diasre_: Ma Maria quando sfasci le squadre? Mi sono già rotto di queste psuedosquadette TUTTI CONTRO TUTTI, TELEVOTO E VINCA IL MIGLIO… - _diasre_ : Ma Maria quando sfasci le squadre? Mi sono già rotto di queste psuedosquadette TUTTI CONTRO TUTTI, TELEVOTO E VINCA… - Elisa68656356 : RT @Chiaruuzzz: Amici di Maria De Filippi che ci vuole a capirlo? #anchegiuliadeveballare #amemici20 -