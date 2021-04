“Troppo presto, rischiamo la terza ondata”: il report sulle riaperture ignorato dal governo Draghi. “Un altissimo numero di morti in arrivo” (Di lunedì 26 aprile 2021) Stefano Merler della Fondazione Bruno Kessler, che dal febbraio 2020 studia i numeri dell’epidemia per l’Istituto superiore di sanità, ha fornito al Comitato Tecnico Scientifico un report sulle riaperture. Gli esperti del Cts lo hanno ascoltato nelle stesse ore in cui Draghi in conferenza stampa parlava di rischio “ragionato” per le riaperture e presentava il decreto 22 aprile. “Troppo presto, rischiamo la terza ondata”: il report sulle riaperture ignorato dal governo Draghi Il Fatto Quotidiano racconta oggi che Merler spiegava che con l’indice di contagio Rt a 0,72 il 3 aprile, era possibile riaprire meno di un terzo ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 26 aprile 2021) Stefano Merler della Fondazione Bruno Kessler, che dal febbraio 2020 studia i numeri dell’epidemia per l’Istituto superiore di sanità, ha fornito al Comitato Tecnico Scientifico un. Gli esperti del Cts lo hanno ascoltato nelle stesse ore in cuiin conferenza stampa parlava di rischio “ragionato” per lee presentava il decreto 22 aprile. “la”: ildalIl Fatto Quotidiano racconta oggi che Merler spiegava che con l’indice di contagio Rt a 0,72 il 3 aprile, era possibile riaprire meno di un terzo ...

