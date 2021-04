Superbonus 110%, non tutto è gratis (Di lunedì 26 aprile 2021) Con Dl 34/2020 agli artt. 119-121 è stato introdotto il cosiddetto “Superbonus” ossia l’attribuzione di una detrazione pari al 110% delle spese sostenute per l’esecuzione di interventi di riqualificazione energetica degli edifici e di riduzione del rischio sismico. E’ tuttavia opinione diffusa che tale agevolazione attribuisca a chiunque il diritto di realizzare qualunque intervento sulle parti comuni del condominio e all’interno delle proprie abitazioni in modo semplice, immediato e completamente gratuito, mentre in realtà non sempre è così. L’art. 119 del DL 34/2020 ha introdotto una nuova detrazione nella misura del 110% per le spese documentate e rimaste effettivamente a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, relative ad interventi “trainanti” sulle parti comuni dell’edificio e “trainati” sulle ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 26 aprile 2021) Con Dl 34/2020 agli artt. 119-121 è stato introdotto il cosiddetto “” ossia l’attribuzione di una detrazione pari aldelle spese sostenute per l’esecuzione di interventi di riqualificazione energetica degli edifici e di riduzione del rischio sismico. E’ tuttavia opinione diffusa che tale agevolazione attribuisca a chiunque il diritto di realizzare qualunque intervento sulle parti comuni del condominio e all’interno delle proprie abitazioni in modo semplice, immediato e completamente gratuito, mentre in realtà non sempre è così. L’art. 119 del DL 34/2020 ha introdotto una nuova detrazione nella misura delper le spese documentate e rimaste effettivamente a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, relative ad interventi “trainanti” sulle parti comuni dell’edificio e “trainati” sulle ...

Advertising

carlosibilia : L’Italia avrà il Superbonus 110% fino al 2023. In CDM stasera è arrivato l'impegno ufficiale dal Ministro dell'Econ… - AzzolinaLucia : Era novembre 2020 quando il Sole24ore elogiava il Superbonus 110%. Interessante la lettura che ne venne data. Con… - marcodimaio : Facili slogan a parte, proroga del #superbonus 110% resta priorità. È evidente che - come ricordato dal ministro Fr… - Renato65497671 : Vi sembra possibile esista una legge SUPERBONUS 110% importante per il paese ma di difficile attuazione, Non e’ op… - Domenic14056757 : RT @GiovaValentini: Ha fatto bene il governo a prolungare il Superbonus 110% al 2023, come chiedeva il M5S, semplificando norme e procedure… -