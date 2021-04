Salvini lancia una petizione per dire no al coprifuoco (Di lunedì 26 aprile 2021) Il leader della Lega esprime soddisfazione per il successo della sua iniziativa ma puntualizza che l'azzeramento del coprifuoco sarà possibile solo se i dati scientifici continueranno ad essere ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 26 aprile 2021) Il leader della Lega esprime soddisfazione per il successo della sua iniziativa ma puntualizza che l'azzeramento delsarà possibile solo se i dati scientifici continueranno ad essere ...

petergomezblog : Salvini torna ad attaccare le restrizioni e lancia la pagina ‘no coprifuoco’. Letta: “Se la Lega non vuole stare al… - Noiconsalvini : NO COPRIFUOCO, MATTEO SALVINI LANCIA LA RACCOLTA FIRME NEL GIORNO DELLA LIBERAZIONE 'Perché non si può uscire di ca… - fattoquotidiano : Salvini torna ad attaccare le restrizioni e lancia la pagina ‘no coprifuoco’: “Le riaperture non bastano” - NadiaDeMarchi : RT @GiuseppePalma78: Speranza e Sibilia sono per la linea dura: alle 22 a casa! E Letta lancia un monito a Salvini: se non accetta le regol… - razorblack66 : RT @luigivanti: Salvini lancia una petizione per eliminare il coprifuoco. Il Pd con il loro Segretario si risente giudicandolo irresponsabi… -