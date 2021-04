Recovery plan, le comunicazioni di Mario Draghi alla Camera (Di lunedì 26 aprile 2021) Recovery plan, le comunicazioni del Presidente del Consiglio Mario Draghi in Parlamento prima della trasmissione del testo a Bruxelles. Il Presidente del Consiglio Mario Draghi interviene in Parlamento per le comunicazioni sul Recovery plan in vista della trasmissione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza a Bruxelles. Il piano è stato approvato in Cdm nella serata di sabato 24 aprile dopo una giornata di confronti, tensioni e chiarimenti. Il risultato è un Piano nazionale che risponde ai criteri del premier Draghi e del ministro Franco senza tuttavia escludere quelle che sono le voci politiche, con i partiti che ovviamente vogliono dire la loro. Mario ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 26 aprile 2021), ledel Presidente del Consiglioin Parlamento prima della trasmissione del testo a Bruxelles. Il Presidente del Consigliointerviene in Parlamento per lesulin vista della trasmissione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza a Bruxelles. Il piano è stato approvato in Cdm nella serata di sabato 24 aprile dopo una giornata di confronti, tensioni e chiarimenti. Il risultato è un Piano nazionale che risponde ai criteri del premiere del ministro Franco senza tuttavia escludere quelle che sono le voci politiche, con i partiti che ovviamente vogliono dire la loro....

ivanscalfarotto : Il Recovery Plan di Draghi è un vero atto di riforma per l’Italia di domani che investe nella crescita del Paese.… - marcodimaio : Senza l’autorevolezza e la forza del presidente #Draghi, oggi avremmo un recovery plan ancora in bilico e rimaneggi… - fattoquotidiano : Recovery plan, il salario minimo sparisce dalla versione finale del testo inviato al Parlamento. Ecco cosa prevedev… - 7marj : RT @serebellardinel: Nel #RecoveryPlan di #Conte era previsto il #salariominimo,che invece sparisce dalla versione finale del testo inviato… - SimyFrant : RT @Ste_Mazzu: Guarda caso, l'unico che non si è lamentato per non aver potuto vedere la bozza del Recovery Plan di Draghi è il presidente… -