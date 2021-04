Recovery: Draghi, 'con Pnrr nel 2026 Pil +3,6% e occupazione +3,2%' (Di lunedì 26 aprile 2021) Roma, 26 apr. (Adnkronos) - "Il Piano ha effetti significativi sulle principali variabili economiche. Nel 2026 il Pil sarà di circa 3,6 punti percentuali superiore rispetto a uno scenario di riferimento che non tiene conto dell'attuazione del Piano. Ne beneficia anche l'occupazione che sarà più elevata, di 3,2 punti percentuali rispetto allo scenario base nel triennio 2024-2026". Lo dice il premier Mario Draghi alla Camera. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 26 aprile 2021) Roma, 26 apr. (Adnkronos) - "Il Piano ha effetti significativi sulle principali variabili economiche. Nelil Pil sarà di circa 3,6 punti percentuali superiore rispetto a uno scenario di riferimento che non tiene conto dell'attuazione del Piano. Ne beneficia anche l'che sarà più elevata, di 3,2 punti percentuali rispetto allo scenario base nel triennio 2024-". Lo dice il premier Marioalla Camera.

