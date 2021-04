Puglia | sbarcati 112 migranti di cui 38 minori | in viaggio da 6 giorni

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Puglia sbarcati

Inews24

... per i profughi albanesia Bari, per 'osare la pace' (Golfo Persico, Sarajevo, ecc.) o per ... mai sempre la stessa, è stata replicata 48 volte in diversi paesi della. Tre gli spettacoli ...Degli oltre 8.500 migrantiin Italia nel 2021, 1.240 sono di nazionalità tunisina (15%), ... seguita da Emilia Romagna (11%), Lazio, Piemonte e Sicilia (9%), Campania (7%),, Toscana e ...I migranti, provenienti da Iran, Iraq e Egitto, sono sbarcati nella notte a bordo di due natanti dopo ... ha condotto questa ultima nel porto di Santa Maria di Leuca in Puglia. Gran parte dei migranti ...Un doppio sbarco è avvenuto nella notte nella zona di Lecce, in Puglia: Le persone arrivano da Iran, Iraq, Egitto e Kirghizistan: erano tutti fisicamente provati e in ipotermia, ma in buone condizioni ...